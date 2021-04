Rozhodovanie NBÚ v oblasti nových kompetencií má byť bez pravidiel

O vládnom návrhu novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá čaká na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní sa už popísalo dosť.

(TASR)

Konkrétne o neštandardnosti legislatívneho procesu, keď jej prerokovanie v Hospodárskej a sociálnej rade SR a v Bezpečnostnej rade SR predkladateľ, ktorým je Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) odignoroval. Tiež sa nechala počuť odborná verejnosť, že jej pripomienky boli odignorované. Z vecného hľadiska sa navrhovanej novele vytýka najmä posudzovanie bezpečnostných opatrení prevádzkovateľov sietí a informačných systémov z pohľadu analýzy politických rizík tretej strany bez jasných a známych pravidiel.

S posudzovaním bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa sieti, či informačného systému na základe takto nejasne aplikovaných pravidiel môže NBÚ rozhodnúť, že znemožní využívanie konkrétneho produktu podnikateľského subjektu, ak NBÚ usúdi, že tento produkt by v praxi bol problematický z pohľadu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Inými slovami NBÚ rozhodne, že firma by poskytovala verejnosti svoj produkt v kybernetickom priestore, ktorým by ohrozovala život alebo zdravie osôb, alebo by nejako hospodársky poškodzoval fungovanie štátu, narúšal by verejný poriadok, bezpečnosť alebo by mohol ohrozovať majetok osôb, či dokonca ohrozovať bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

Pri čítaní návrhu vlády, ako upraviť legislatívu v oblasti zvýšenia kybernetickej bezpečnosti ide trochu na pozorného čitateľa mráz po chrbte. Nie preto, že sa štát snaží zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, pretože kybernetické útoky sú realitou. Obava plynie z toho, že štátny orgán bude mať právomoc rozhodovať o tak vážnych veciach, ako je obmedzenie ekonomickej slobody a na základe tak vágnych dispozícii, ktorá mu vládny návrh novely zákona chce dať. Pritom rozhodovať o bytí, či nebytí produktu a možno tým aj o bytí a nebytí firmy, má NBÚ tak, že zákon o správnom konaní pre jeho rozhodovania existovať nebude.

(pixabay.com)

Odpoveď na otázku, ako bude zabezpečená právna ochrana dotknutého podnikateľského subjektu sa hľadá teda veľmi ťažko. Štátne orgány totiž na Slovensku rozhodujú tak, aby bol tento proces predvídateľný, či z hľadiska lehôt, tak aj z pohľadu postupu procesu, čo je zmyslom ústavného zabezpečenia právnej ochrany v tomto prípade podnikateľských subjektov. Áno, je pravda, že poznáme už aj mnoho rokov na Slovensku, že v niektorých prípadoch štát rozhoduje v rámci orgánov verejnej moci aj mimo tohto zákona, avšak v takom prípade majú tieto orgány samostatné pravidlá rozhodovania, upravené priamo v zákone. Napríklad Národná banka Slovenska, ktorá rozhoduje v konaní tiež nevyužíva Zákon o správnom konaní, avšak jej konanie je veľmi detailne upravené v osobitných zákonoch, čo spĺňa podmienku predvídateľnosti postupu verejnej moci v správnom konaní. Navyše, na Slovensku v oblasti správneho konania, máme zaužívané dvojstupňové konanie pred tým, ako sa možno obrátiť na súd ako na inštanciu konečného rozhodnutia, ak sú dotknuté subjekty presvedčené, že štát v správnom konaní nepostupoval v súlade s právom.

V prípade rozhodnutia NBÚ o vyradení produktu konkrétnej firmy však nič z týchto tradičných prvkov právnej ochrany naplatí. Jednoducho sa NBÚ rozhodne, Bezpečnostná rada SR sa vyjadrí a ak by bolo jej vyjadrenie iné ako návrh NBÚ, vo finále sa môže rozhodnúť, že sa odchýli od jej stanoviska, ak NBÚ dospeje k presvedčeniu, že takéto odchýlenie je odôvodnené v dôsledku „osobitného zreteľa“. Odpoveď na otázku, ako sa teda môžu dotknuté firmy, ktorým bola narušená ekonomická sloboda rozhodnutím NBÚ o vyradení ich produktu brániť je zrejme iba v rukách Ústavného súdu SR, pretože iné právne inštancie v takomto konaní nemajú byť podľa vládnej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti zastúpené. Aj táto oblasť tohto legislatívneho návrhu potvrdzuje, že dôvodov na pokračovanie diskusie je viac. Chrániť občanov, štát a ekonomiku treba, avšak vždy striktne čistou zákonnou cestou.

(pixabay.com)