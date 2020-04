Vláda vzkriesi Slovenskú agentúru cestovného ruchu

Programové vyhlásenie vlády SR počas najbližších štyroch rokov stanovuje priority aj pre oblasť cestovného ruchu a naznačuje ako ich dosiahnuť.

Na prvý pohľad možno hodnotiť ambície vlády SR v tejto oblasti ako pragmatické bez toho, že by mala snahu objavovať už dávno objavené. V podstate vracia inštitucionálnu podporu rozvoja cestovného ruchu do formy, v ktorej mnoho rokov pôsobila. Z tohto vládneho dokumentu, ktorý teraz putuje do parlamentu vyplýva, že opäť vznikne Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR). Úlohou tejto štátnej marketingovej agentúry tak, ako všade okolo nás a v civilizovanom aj menej civilizovanom svete, bude riadiť štátnu propagáciu cestovného ruchu najmä v zahraničí a spolu s organizáciami cestovného ruchu pomáhať v propagácii slovenských destinácií pre turistov z celého sveta.

Po štyroch rokoch tak bude môcť SACR obnoviť svoju činnosť po hlúpom rozhodnutí bývalého ministra Erseka a jeho kolektívu, ktorý doteraz na ministerstve dopravy a výstavby pôsobí. Šťastie je, že aj cestovný ruch na Slovensku, ako všade vôkol sa rozvíjal i napriek nezmyslom tohto pána a jeho družiny. Mohol sa rozvíjať ešte viac, nebyť takýchto zbytočných rozhodnutí počas jeho ministrovania.

Vládne ambície v obnovení činností SACR siahajú predsa len aj do inovácii v jej fungovaní. Navrhuje sa, aby jej činnosť bola financovaná viaczdrojovo, teda nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj zo súkromných zdrojov tých podnikateľských subjektov v odvetví cestovného ruchu, pre ktoré je činnosť tejto štátnej agentúry potrebná. Pre komplexnosť treba uviesť, že tento návrh nie je nový. Bol diskutovaný už v roku 2016 medzi bývalým vedením ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a čelnými predstaviteľmi profesijných organizácií tohto odvetvia ekonomiky. Financie aj zo zdrojov privátnych subjektov vytvoria vyšší tlak na participáciu ich predstaviteľov pri formovaní marketingových koncepcií SACR tak, aby sa prekrývali záujmy a ciele štátu a súkromného sektora.

Dúfajme teda, že už sú zažehnané snahy o centralizovanie štátnej politiky cestovného ruchu vytváraním samostatného ministerstva pod taktovkou bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka za podpory čelných predstaviteľov Zväzu cestovného ruchu SR. Ministerstvo sa bude môcť konečne vrátiť ku koncepčnej práci a legislatívnej činnosti a nie riadiť mediálne kampane a veľtrhy v zahraničí, ako to robilo posledné roky. Možno sa aj včas dočkáme prijatiu novej stratégie rozvoja cestovného ruchu, pretože tá dnešná už o pár mesiacov skončí svoju platnosť.

