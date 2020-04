Návrh na zrušenie bankového odvodu už dnes nemá logiku

Bývalá vláda uvalila na banky povinnosť odvádzať každý rok mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu, lebo podľa jej názoru dosahujú vysoké zisky. Každý rok tak putuje do štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov eur.

Vláda tak mala ďalší zdroj aj na rozdávanie všimného pre občanov voličov v rámci sociálnych balíčkov. Takýto odvod, ktorý chcel Andrej Danko zaťažiť aj maloobchodné reťazce našťastie po fiasku za účasti poslancov SMERU stroskotal po upozorneniach Európskej komisie.

(TASR Jakub Kotian)

Súhlasím, že takéto zaťaženie mimo štandardného daňového systému je plytkou fiškálnou politikou vlády hlavne preto, že tieto subjekty riadne platia dane a odvody ako všetky ostatné podnikateľské subjekty. Navyše to, čo banky musia odviesť do štátneho rozpočtu navyše si nechajú preplatiť u klientov na poplatkoch. Takže každé dodatočné zdanenie bánk je číry nezmysel.

Súčasná vláda mala perfektnú príležitosť zrušiť toto opatrenie, ktoré nemá miesto v štandardnej ekonomike, avšak dnešná ekonomika štandardnou nie je a neplatia v nej bežné postupy. Napríklad odklady platenia preddavkov daní, odvodov, preplácanie miezd pracovníkov podnikov a tak ďalej. Všetko sú to opatrenia, ktoré v neštandardnej ekonomike vyvolanej pandémiou majú miesto, dočasne samozrejme. Dnes argumentovať, aké je to nesystémové a neštandardné pôsobí trochu ako fráza z ekonomickej teórie a v dnešnej dobe znie lacno.

(banky.sk)

Zmysel zrušiť bankový odvod malo vtedy, keď vláda dohodla s bankami podmienky odkladu splátok. Toto opatrenie má svoje opodstatnenie, avšak vláda svoju vyjednávaciu pozíciu nezvládla. Mala dať na stôl zrušenie bankového odvodu za eliminovanie zvýšenia úrokového zaťaženia pre tých, ktorí využijú príležitosť neplatiť až na dobu najviac 9 mesiacov žiadne splátky z úveru. Banky odkladom splátok profitujú tým, že nemusia takéto úvery klasifikovať ako problémové a tvoriť k nim opravné položky a tým aj po vytvorení rezerv náklady a zároveň počas odložených splátok získajú dodatočné úroky od klientov. Banky na tomto obchode získali, pomôže sa však ľuďom, ktorí teraz nemajú na splácanie úverov, takže je to ok. V tejto situácii však rušiť bankový odvod je zlým rozhodnutím, dnes každý prispievame na elimináciu ekonomických dopadov pandémie. Beriem to tak, že bankový odvod je istá forma participácie bánk na súčasnej situácii. Keď bude ekonomika opäť štandardná, je treba tento odvod zrušiť. Teraz návrh ministra Sulíka, ktorý ho presadzuje, nemá logiku.

(pexels)