Eurofondy nie sú všeliekom na chorú ekonomiku

Slovensko dnes zažíva krízu ekonomiky. Tá však nie je spôsobená chorobou v nej samej, i keď jej zdravie nebolo ani pred pandémiou pevné.

Pandémia zasiahla do našich životov, práce a života firiem a to sa odzrkadlí v hlbokých ekonomických dopadoch celej našej spoločnosti. Tak ako v takýchto krízových situáciách býva pravidlom, objavujú sa mesiašské návrhy na vyliečenie chorej ekonomiky v aktuálnej situácii, avšak zabúdame myslieť, čo potom. Dnes čoraz častejšie zaznievajú falošné tóny, i keď nemožno uprieť úprimnú dobrú vôľu ich šíriteľom, že nevyužité eurofondy budú tým správnym liekom, ako budeme liečiť chorú ekonomiku.

(pixabay.com)

V prvom rade je dobré si povedať pravdu. Možno za veľmi striktných podmienok bude možné využiť časť tých zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré nedokážeme do konca aktuálneho programového obdobia vyčerpať, lebo sme proste neschopní na všetkých úrovniach. EÚ nám dala echo, že k dispozícii môžeme mať zhruba 2,5 mld. euro eurofondov, ktoré máme už veľmi dávno pridelené, len nevieme, čo s nimi. Celkovo zatiaľ máme nevyčerpaných okolo 4 mld. euro a to znamená, že z EÚ sme za celé programové obdobie vedeli vyčerpať len zhruba 30%.

Myslieť si, že teraz to najlepšie čo môžeme urobiť, je sústrediť tých 4 mld. euro a nakupovať za ne zdravotnícky materiál, či platiť nemocenské, či sociálne dávky je krok do pekla. To najlepšie čo môžeme urobiť je zabezpečiť maximálne čerpanie eurofondov. Zároveň by bolo potrebné upraviť výzvy a možno aj uzavreté zmluvy tak, aby ešte viac zabezpečovali nielen udržiavanie existujúcich pracovných miest, ale aj vznik nových. Eurofondy totiž sú o pracovných miestach bez ohľadu na pandémiu a riešenie jej ekonomických dopadov. Ich dôležitou úlohou je tiež prekonávať regionálne rozdiely, a tak rozvíjať obce a mestá.

(pixabay.com)

Určite nie je východiskom z dnešnej situácie húfne realokovať zdroje z eurofondov medzi prioritnými osami, či nebodaj operačnými programami, strácať čas a míňať energiu na niečo, čo sa neskôr ukáže ako premrhanie príležitostí. Ako doplnok celého finančného mechanizmu eurofondov to zmysel má, ašak nemôže to byť ťažiskom. Pre udržanie pracovných miest v malých a stredných podnikoch by mali zohrávať významnú úlohu finančné podporné mechanizmy Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Eximbanky, či Slovak Investment Fondu. Všetky tieto štátne spoločnosti má v kuratele Ministerstvo financií SR, preto je prirodzené očakávať aktivitu hlavne v tejto oblasti. Využitie alternatívnych zdrojov financovania v tejto podobe by dozaista ocenili aj obce a mestá na území ktorých tieto firmy pôsobia. O to viac, že komerčné banky zlomili dnes palicu nad malými firmami a najmä z oblasti ako je cestovný ruch.

Uvedomme si, že pandémia skôr, či neskôr pominie a my budeme pred výzvou, ako ideme reštartovať ekonomiku. Ak minieme bez ekonomickej udržateľnosti 2,5 mld. euro a neminieme zvyšných zhruba 1,5 mld. euro a bez eurofondov, nebudeme môcť rozvinúť ďalší ekonomický vývoj krajiny. Navyše nové programové obdobie, aj keď formálne začne budúci rok, bude v znamení meškania Slovenska s nábehom nových operačných programov, takže v najbližších dvoch rokov môžeme zabudnúť na rozkvet investičných príležitostí cez eurofondy.

To podstatné, čo dnes je potrebné, je zachovať rozvahu a nešíriť paniku vo využívaní eurofondov, ktoré majú zmysel len ako finančný zdroj, ktorý zabezpečí nie iba akútne zahasenie problému, ale poskytne príležitosť pre udržateľný ekonomický rozvoj. Eurofondy sú totiž o reštrukturalizácii ekonomiky a nie o okamžitej spotrebe.