Premiér si urobil z rozpočtu stranícku samoobsluhu

Volebná kampaň graduje a vládne strany SMER-SD a SNS sa rozhodli preraziť dno populizmu na úkor rozpočtovej zodpovednosti.

Premiér Peter Pellegrini odhodil všetky zábrany a v predvečer volieb ohlásil útok na verejné financie, aby prilákal čo najviac voličov z regiónov. Chce, aby v posledné hodiny pred voľbami parlament schválil vládny návrh o vyplatení 13. dôchodku a o zdvojnásobení rodinných prídavkov.

Účet tohto jeho rozmaru nás bude stáť zhruba 800 miliónov euro ročne. Toto ťaženie na voličov sa nedá vysvetliť inak ako posledným zúfalým pokusom získať viac percent vo voľbách. Tak vážne veci sa predsa na vláde schvaľujú v čase, keď sa pripravuje rozpočet a diskutuje sa s Ministerstvom financií SR. Aktuálny útok na verejné financie v réžii premiéra však stráca akúkoľvek úroveň a štandardy predkladania vládnych návrhov do parlamentu s rozpočtovým dopadom. Navyše v roku, kedy si vláda schválila výdavkové stropy. Schizofrénia vlády svedčí o tom, že táto diagnóza naozaj výrazne progreduje, ako sa hovorí v medicínskej hantírke, čo zrejme premiér ako úradujúci minister zdravotníctva nerozumie.

SNS, aby si tiež utrhla zo straníckej samoobsluhy slovenského rozpočtu verejnej správy prišla s hlúpym návrhom, ako je už pre túto stranu príznačné, a to, chce zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a živnostníkov , ktorí vlastnia autá do 3,5 ton. K účtu Petra Pellegriniho si tak môžeme pripísať aj sprepitné pre Andreja Danka vo výške niekoľko desiatok miliónov eur.

Bugár avizoval, že tieto návrhy MOST v parlamente nepodporí, takže opäť zaúraduje neformálna koalícia SMER Petra Pellegriniho, SNS Andreja Danka a Kotlebu so svojou družinou. Už teraz si viem predstaviť ako po voľbách predstúpi Pellegrini pred médiá a s afektom štátotvornosti, jemu vlastným, oznámi národu, že v záujme občanov Slovenskej republiky, musí ísť SMER a SNS do vlády s Kotlebovcami, lebo opozícia je nezodpovedná, keď odmieta vládu so Smerom.

Veď premiér štrajkujúcim dopravcom hovoril, ako nie je možné splniť ich požiadavky, lebo parlament už nefunguje a schôdza nebude. A dnes vidíme, že kde je vôľa je aj cesta. Prečo mu máme veriť, že vládu s Kotlebom nikdy nevytvorí?